Несколько улиц в Хамовниках временно закроют для транспорта

В связи с проведением концерта на арене «Лужники» в Москве 21 июня движение в этом районе временно перекроют. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

С 19:00 и до конца концерта движение ограничат на участках улиц Трубецкой, Ефремова, 3-й Фрунзенской, 10-летия Октября, Доватора, Савельева, в переулке Хользунова, Проектируемом проезде № 2309.

С 08:00 и до завершения мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Кроме того, проехать нельзя по дублеру Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома № 20.

«С 00:01 21 июня до окончания мероприятия на некоторых участках запрещена парковка. Стройте маршрут с учетом временных ограничений движения», — предупредили в департаменте.

Также в центре Москвы с 20 на 21 июня перекрыли движение из-за легкоатлетического «Ночного забега».