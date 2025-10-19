Небольшой дождь пройдет в Москве в воскресенье

В воскресенье в Москве возможен небольшой дождь. Температура поднимется до +8 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится передней частью балканского циклона с юго-запада. В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь… Температура — +5… +8 градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик сообщил, что ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Давление немного упадет и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Накануне в столице тоже было дождливо и туманно. Столбики термометров показывали от +6 до +8 градусов, по области — от +4 до +9 градусов.

Несмотря даже на первые случаи гололедицы в Москве, автомобилистам пока рано менять летнюю резину на шипованную, отметил Тишковец. До конца октября, по его словам, ожидаются преимущественно плюсовые температуры воздуха.