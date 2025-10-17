Синоптик Тишковец посоветовал москвичам подождать со сменой резины до ноября

Несмотря на первые случаи гололедицы в Москве, автомобилистам пока рано менять летнюю резину на шипованную. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ИА НСН .

По словам специалиста, в пятницу, 17 октября, ожидается от восьми до 11 градусов тепла, поэтому переобуваться в такую погоду не имеет смысла. В выходные сохранится теплая погода. В целом до конца октября ожидаются преимущественно плюсовые температуры воздуха, подчеркнул синоптик.

Тишковец рекомендовал тем, у кого есть «липучка», переобуться на всякий случай уже в эти выходные. Однако с шипованной резиной стоит подождать до ноября, так как сейчас неразумно ездить по асфальту на таких шинах, заключил Тишковец.