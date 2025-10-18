Дожди и туман накроют Москву в субботу

Столичный регион в субботу окажется под влиянием циклона. Его центр во второй половине дня будет над Белоруссией. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. В начале дня местами очаги туманов», — отметил синоптик.

Температура воздуха — от +6 до +8 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 749 мм рт. ст., что чуть выше нормы.

В воскресенье ожидается небольшой дождь. Ночью температура поднимется до +4… +6 градусов, а днем — до +6… +8 градусов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец посоветовал москвичам подождать со сменой резины до ноября. В выходные сохранится теплая погода. В целом до конца октября ожидаются преимущественно плюсовые температуры воздуха, подчеркнул синоптик.