Небольшие дожди пройдут в Москве 25 июня

Леус: в Москве 25 июня ожидаются небольшие дожди и до +24 градусов

В Москве потеплеет до +24 градусов, во второй половине дня местами пройдут дожди. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об этом РИА «Новости» .

«Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный атмосферный фронт с севера. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди», — сказал он.

Воздух в столице прогреется до +22…+24 градусов, в Подмосковье — до +20…+25 градусов. Леус предупредил, что подует порывистый северный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, то есть будет в пределах нормы.

На минувшей неделе по столице прошел ураган «Эдгар». Сильный ветер повалил почти 1200 деревьев в Москве и около 200 в Подмосковье. Порядка 270 населенных пунктов остались без света. Затем осадки прекратились, а температура воздуха начала повышаться.