Над подлете к Москве уничтожили седьмой беспилотник
Силы ПВО сбили очередной беспилотник, который направлялся к столице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Мэр ранее сообщал о шести перехваченных дронах. Таким образом, за ночь и утро 2 мая над Москвой и областью нейтрализовали семь БПЛА.
Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 215 беспилотников ВСУ над регионами.
Ранее российские войска нанесли удар возмездия по Украине. Целью атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и порты, используемые ВСУ.