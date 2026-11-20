Стоимость парковки на ряде улиц в районах Южное Тушино, Филевский парк, Кунцево, Коптево, Крылатское и Аэропорт в столице снизится, поскольку заполняемость мест на этих стоянках составляет менее 50%. Об этом сообщил столичный дептранс.

Изменения введут с 31 января 2027 года. Снижение цен позволит скорректировать спрос автомобилей на парковочные места.

Также с этого дня в зону резидентных разрешений включат ряд улиц в ЗАО, СВАО, ЮВАО и ЮЗАО. Изменения согласовали с муниципальными депутатами.

На участках, где занято 80–90% мест, тарифы скорректируют, чтобы повысить оборачиваемость мест (среднее число автомобилей, которые занимают одно место за день) и сдержать дальнейший рост спроса. На парковках, расположенных за МКАД, проиндексируют пониженный, обычный и дифференцированный тарифы.

Платные парковки работают в Москве более 14 лет. За это время оборачиваемость парковочных мест выросла в 4,5 раза. Ранее машины оставляли на стоянке на шесть-восемь часов, сейчас же — не более чем на час 20 минут. Кроме того, на поиск места стало уходить на 65% меньше времени. Число аварий с участием хаотично припаркованных авто также снизилось.

Благодаря платным парковкам москвичам проще оставлять машину рядом с домом. Места на стоянках освобождаются быстрее, а резидентам платить за парковку не нужно: достаточно оформить разрешение на сайте mos.ru. После оформления автомобиль можно оставить в своем районе бесплатно с 20:00 до 08:00, а за круглосуточную стоянку необходимо заплатить три тысячи рублей в год — стоимость не меняется уже 14 лет.