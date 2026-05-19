В «Сапсанах» и «Ласточках» проведут высокоскоростной интернет

РЖД и аэрокосмическая компания «Бюро 1440» заключили соглашение о внедрении в поездах «Сапсан» и «Ласточка» высокоскоростного спутникового интернета. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Всего оснастить связью нового поколения планируют 135 поездов: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Псков, Санкт-Петербург — Сортавала и другие.

Тестовые испытания начнутся уже в этом году и продлятся до конца следующего. Для поездов разработали универсальный абонентский терминал, который и установят в вагонах.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил, что «Сапсаны» и «Авроры» перестанут ходить между Москвой и Санкт-Петербургом после запуска высокоскоростной магистрали и отправятся на другие направления.