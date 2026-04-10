Москву вновь засыпало снегом

Снегопад в Москве продолжился ночью. На некоторых улицах образовался снежный покров. 360.ru показал обстановку в Зеленограде и у Парка культуры.

По прогнозу Гидрометцентра, ночью в Москве ожидались небольшие осадки, в Подмосковье — местами умеренные. Температура воздуха составила -1…+1 градуса в столице, -2…+3 градуса — по области.

Небольшие осадки пройдут днем, на этот раз в виде дождя и мокрого снега. После ночных заморозков потеплеет до +4…+6 градусов, в Московской области — до +3…+8 градусов.

К середине апреля вернется тепло, а затем придет новая волна похолодания, сообщил ранее фенолог, доцент Нижегородского государственного университета Михаил Любов. Он назвал такие перепады температуры закономерными, так как они связаны с циклоном, пришедшим с Северной Атлантики.