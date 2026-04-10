Ученый назвал причину резкого похолодания в Подмосковье

Резкое похолодание в Центральной России связано с циклоном и скоро сойдет на нет. В третьей декаде месяца температура воздуха опять упадет, сообщил РИА «Новости» фенолог, доцент Нижегородского государственного университета Михаил Любов.

«Такие возвраты холодов, особенно в апреле, это вполне закономерно. Это связано с тем, что с Северной Атлантики, с Норвежского моря, до европейской части России дошел циклон, принес холодный влажный воздух», — объяснил он.

Погода стабилизируется к началу следующей недели. Любов сообщил, что примерно с 13 апреля облака рассеются, осадки прекратятся, сформируется антициклон и повысится температура воздуха. В третьей декаде случится еще одно похолодание, но не настолько сильное, как 9 апреля.

Под действием циклона в Москве и Подмосковье выпал снег. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах.