Потоп на Казанском вокзале, упавшие деревья и сорванные крыши. Москву накрыл ураган «Орхан»
Упавшее из-за урагана «Орхан» дерево повредило дом в Москве
По Москве 5 июля пронесся ураган, которому синоптики дали имя «Орхан». Жители столицы и области уже ощутили на себе последствия непогоды и поделились кадрами с ними в Сети.
Упавшее дерево повредило многоквартирный дом на севере города. По данным Telegram-канала «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия», это произошло в районе Сокол.
Очевидцы рассказали, что дерево повалило из-за сильного порыва ветра, после этого обрушилась кирпичная часть фасада. Обошлось без пострадавших.
Ураган разнес станцию «Электрозаводская» в столичном метро. Здесь из-за сильного ветра обрушилась крыша, ее обломки раскидало по платформе и железнодорожным путям.
По данным пресс-службы Московской железной дороги, из-за мощного грозового фронта на станции сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод. Пострадавших нет.
В настоящее время движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановили. На месте работает ремонтная бригада.
Казанский вокзал также подтопило из-за дождя — здесь сильно протекла крыша. По словам источника 360.ru, Ленинский проспект из-за огромных луж буквально превратился в реку.
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды «Аэрофлот» объединил ряд рейсов в Москве. Пассажирам посоветовали пользоваться «Аэроэкспрессом» для приезда в Шереметьево, указали в Telegram-канале авиакомпании.
В столичном Театре комедии из-за грозы отключился свет во время представления. Зрительный зал погрузился во тьму.
Синоптики уже предупредили о новой мощной волне ливневых дождей, которая накроет Москву в ближайшее время.