Потоп на Казанском вокзале, упавшие деревья и сорванные крыши. Москву накрыл ураган «Орхан»

По Москве 5 июля пронесся ураган, которому синоптики дали имя «Орхан». Жители столицы и области уже ощутили на себе последствия непогоды и поделились кадрами с ними в Сети.

Упавшее дерево повредило многоквартирный дом на севере города. По данным Telegram-канала «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия», это произошло в районе Сокол.

Очевидцы рассказали, что дерево повалило из-за сильного порыва ветра, после этого обрушилась кирпичная часть фасада. Обошлось без пострадавших.

Ураган разнес станцию «Электрозаводская» в столичном метро. Здесь из-за сильного ветра обрушилась крыша, ее обломки раскидало по платформе и железнодорожным путям.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, из-за мощного грозового фронта на станции сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод. Пострадавших нет.

В настоящее время движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления приостановили. На месте работает ремонтная бригада.

Казанский вокзал также подтопило из-за дождя — здесь сильно протекла крыша. По словам источника 360.ru, Ленинский проспект из-за огромных луж буквально превратился в реку.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды «Аэрофлот» объединил ряд рейсов в Москве. Пассажирам посоветовали пользоваться «Аэроэкспрессом» для приезда в Шереметьево, указали в Telegram-канале авиакомпании.

В столичном Театре комедии из-за грозы отключился свет во время представления. Зрительный зал погрузился во тьму.

Синоптики уже предупредили о новой мощной волне ливневых дождей, которая накроет Москву в ближайшее время.