⛈️Никакого «Орхана». Холодный фронт перепутали с ураганом

Подмосковье захватило ненастье: град, ливни, грозы. Кое-где затопило улицы, оборвало провода. Однако говорить об урагане не стоит: капризы природы носят лишь локальный характер. Возможно, они даже обойдут стороной Москву. Зато в выходные дни жители столичного региона отдохнут от 30-градусного зноя.

Ураган «Орхан»

Стихия отбушевала в Подмосковье: местные жители рассказали о прошедшем граде и грозах. Сильный ветер — до 25 метров в секунду — сносил деревья на линии электропередачи, часть населенных пунктов остались без света.

Синоптики прогнозировали, что пик бури в столице придется на 17:00: обещали ливень, град и даже смерчи. До субботы действует «оранжевый» уровень опасности. Еще днем закрыли все городские парки и фестивальные площадки, зоопарк. Горожан попросили не выходить на улицу без надобности и не парковать машины под деревьями.

За вечер 5 июляможет выпасть более половины месячной нормы осадков. Если непременно нужно покинуть дом в такую погоду, лучше надеть дождевик — в зонт может ударить молния. Кроме того, стоит воздержаться от разговоров по телефону и ни в коем случае не прятаться под деревьями, напомнили в МЧС.