В московском Театре комедии из-за грозы пропал свет

В Москве из-за грозы в Театре комедии отключился свет во время представления, сообщил источник 360.ru. Зрительный зал погрузился во тьму.

«Очень душно, полчаса [люди] уже так сидят», — отметил очевидец.

Электричество выключилось, когда в театре шел спектакль «Идеальный муж».

Непогода обрушилась на столичный регион 5 июля. В Москве и Подмосковье прошли ливни с грозами, которые сопровождали сильные порывы ветра.

В ближайшие часы столицу и область накроет новая мощная волна ливневых дождей. Снова начнется гроза, а ветер может усилиться до 25 метров в секунду.

В Комплексе городского хозяйства Москвы попросили без нужды не выходить на улицу, не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними машины.