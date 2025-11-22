Москву накроет мокрый снег в ближайшие часы

МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололедице

В ночь на 23 ноября погода в столице резко ухудшится. Выпадет мокрый снег, на дорогах появится гололедица, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.

«В период с 21:00 22 ноября до 08:00 23 ноября в Москве местами ожидается отложение мокрого снега, на дорогах гололедица», — объявили спасатели.

Москвичам посоветовали не парковаться под деревьями, обходить стороной рекламные конструкции, не оставлять детей без присмотра. В случае необходимости следует звонить по телефонам экстренных служб.

Тепло вернется, зима начнется при температуре воздуха выше нормы, сообщили в прогностическом центре «Метео». При этом не исключены кратковременные похолодания. Пока же на большей части России держится нетипичная для конца ноября погода.