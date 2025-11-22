Сегодня 12:14 Зима в Москве задаст пляску температур: каким будет Новый год и когда наконец выпадет снег Синоптик Шувалов: пляска температур около 0 градусов будет минимум до 5 декабря 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Затянувшаяся в ноябре пляска температур захватит начало зимы: в первые недели декабря температура в Москве и Подмосковье, скорее всего, будет немного выше нормы. Когда столицу и область наконец занесет настоящим снегом и удастся ли поиграть в снежки на Новый год — в материале 360.ru.

Начало зимы в столичном регионе будет теплым Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что начало зимы, вероятнее всего, окажется теплым. «У нас весьма теплый ноябрь, и в 50-60% случаев после него идут теплые декабри. Поэтому ждем декабрь с превышением температуры климатической нормы на один-три градуса», — предупредил он. Исключать кратковременное похолодание, добавил синоптик, не стоит: на этом фоне они будут существенными и довольно резкими.

Общая температура положительная, отклонение от нормы за месяц, количество осадков — близкое к норме или чуть больше, но не очень сильно.

Шувалов добавил, что снежный покров, как ожидается, ляжет к концу первой декады декабря. «Но пляска температуры около нулевой отметки будет продолжаться, по крайней мере, первые пять дней», — обратил внимание собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

С ним согласилась и метеоролог главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Минимум до 5 декабря погода неустойчивая, будут осадки: в ночное время это мокрый снег, днем — осадки в смешанной фазе, в отдельные дни — в чистом виде дождь, но и температурный фон останется выше нормы. В ночные часы — слабо отрицательная температура, в дневные — слабо положительная», — пояснила она. Уже в воскресенье, добавила метеоролог, Москва, скорее всего, окажется в теплом секторе циклона. Поэтому температура в столице может повыситься до +5 градусов. «И еще несколько волн такой относительно теплой погоды, но с дождями ожидается на следующей неделе. Пока зима к нам не торопится», — сказала она.

Фото: РИА «Новости»

Погода на Новый год в Москве и Подмосковье Говорить о том, какой будет погода на Новый год, считают оба специалиста, слишком рано. Шувалов напомнил, что прогноз погоды с определенной, не стопроцентной уверенностью дают только на пять-семь суток. «За этим пределом — только самые общие рассуждения об отклонениях температуры от климатической нормы. Нет расписания по дням, потому что за пределами 7-10 суток его дать невозможно в силу непредсказуемости и стохастичности атмосферных процессов», — заметил руководитель прогностического центра «Метео». Позднякова добавила, что предварительный прогноз на Новый год будет приблизительно 20 декабря: видение климатических процессов меняется и сказать с уверенностью, какой окажется новогодняя ночь — снежной или дождливой, — весьма сложно.