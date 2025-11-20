Зима не пришла. Синоптик рассказал о погоде в России до конца недели

Ко второй половине ноября только на северо-востоке России установилась зимняя погода. В большинстве регионов температура воздуха превысила норму и сохранится такой в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На большей части российской территории отмечается теплая погода, и так до конца недели», — сказал он.

Вильфанд сообщил, что на юге Сибири температура воздуха превысила норму на 6-10 градусов, на юге ДФО, Якутии, Амурской области и Хабаровского края — на пять-шесть градусов, на юге европейской России — на четыре-восемь градусов. Настоящая зима пришла только на северо-восток, опустившись в среднем на семь градусов ниже нормы.

В Якутии к выходным столбик термометра опустится до -41…-43 градусов, на Камчатке в течение недели сохранится -33…-37 градусов, на Чукотке -36…-41 градус. На севере Красноярского края очень тепло, но к выходным, по прогнозу Гидрометцентра, подморозит до -30 градусов.

«На юге можно будет даже позагорать в удовольствие», — сказал Вильфанд.

В Крыму и на Кубани днем потеплеет до +19…+23 градусов, в Сочи — до +21…+24 градусов. По словам синоптика, это на четыре-восемь градусов выше нормы.

Ранее специалисты опровергли прогнозы об аномально морозной зиме в Московском регионе. Столбик термометра на короткое время опустится до -25… -30 градусов.