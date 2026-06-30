Москвичка перепугала соседей запертым в клетке бультерьером
Жительница Некрасовки выставила собаку в клетке на лестничную площадку дома
Жители дома в Некрасовке на юго-востоке Москвы бросили клич в соцсетях о нуждавшейся в помощи собаке. Бультерьера обнаружили на лестничной площадке запертым в клетке без еды и воды. 360.ru удалось дозвониться до хозяйки.
Пса обнаружили 30 июня в подъезде дома на улице Недорубова. Он сидел в клетке без поддона на железных прутьях. Бультерьеру не оставили ни воды, ни еды.
Собеседница 360.ru подтвердила, что является хозяйкой собаки. Однако она отказалась комментировать ситуацию.
«Собака моя, да. <…> Хорошо, не интересно», — ответила женщина.
В пабликах Некрасовки волонтер рассказал, как приехал по адресу, но не обнаружил пса. По словам местных жителей, владелица бультерьера работает ветеринаром. Она выставила питомца в подъезд на время просушки окрашенных стен. Увидев это, соседи решили, что ему нужна помощь.
Ранее в Красноярске разгорелся скандал из-за условий содержания собаки, взятой из приюта. Хозяйка по 12 часов держит ее в клетке.