Москвичка перепугала соседей запертым в клетке бультерьером

Жители дома в Некрасовке на юго-востоке Москвы бросили клич в соцсетях о нуждавшейся в помощи собаке. Бультерьера обнаружили на лестничной площадке запертым в клетке без еды и воды. 360.ru удалось дозвониться до хозяйки.

Пса обнаружили 30 июня в подъезде дома на улице Недорубова. Он сидел в клетке без поддона на железных прутьях. Бультерьеру не оставили ни воды, ни еды.

Собеседница 360.ru подтвердила, что является хозяйкой собаки. Однако она отказалась комментировать ситуацию.

«Собака моя, да. <…> Хорошо, не интересно», — ответила женщина.

В пабликах Некрасовки волонтер рассказал, как приехал по адресу, но не обнаружил пса. По словам местных жителей, владелица бультерьера работает ветеринаром. Она выставила питомца в подъезд на время просушки окрашенных стен. Увидев это, соседи решили, что ему нужна помощь.

Ранее в Красноярске разгорелся скандал из-за условий содержания собаки, взятой из приюта. Хозяйка по 12 часов держит ее в клетке.