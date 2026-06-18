«Сама виновата, что застряла». В Красноярске сотрудница ветклиники заперла собаку в клетке

Сотрудница ветклиники в Красноярске заперла собаку в клетке на 12 часов

В Красноярске сотрудница ветеринарной клиники взяла собаку из приюта, а теперь держит животное в тесной клетке почти весь день. Питомец пережил тяжелую травму и рискует получить ее снова. Подробнее о случившемся — в материале 360.ru.

Не долечили после травмы

Очевидец в беседе с 360.ru рассказал, что речь идет о его соседке. Женщина забрала собаку из приюта в начале марта.

«Она взяла себе собаку из приюта, которая проходила лечение, 23 марта. Собака из-за халатности получает травму, находясь дома одна, застряла в дыре в межкомнатной двери», — объяснил он.

В итоге животное экстренно доставили в ветеринарную клинику. Там ему назначили лечение, но через три дня хозяйка снова отвезла питомца домой, не дождавшись восстановления.

В итоге мужчина вызвался помочь соседке. Гулял с питомцем, делал массаж и ухаживал. Также он оборудовал отдельную комнату в квартире хозяйки, специально для содержания собаки: вынес оттуда лишние вещи, обустроил лежанку, убрал ручку с двери и установил на нее щеколду.