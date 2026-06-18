«Сама виновата, что застряла». В Красноярске сотрудница ветклиники заперла собаку в клетке
Сотрудница ветклиники в Красноярске заперла собаку в клетке на 12 часов
В Красноярске сотрудница ветеринарной клиники взяла собаку из приюта, а теперь держит животное в тесной клетке почти весь день. Питомец пережил тяжелую травму и рискует получить ее снова. Подробнее о случившемся — в материале 360.ru.
Не долечили после травмы
Очевидец в беседе с 360.ru рассказал, что речь идет о его соседке. Женщина забрала собаку из приюта в начале марта.
«Она взяла себе собаку из приюта, которая проходила лечение, 23 марта. Собака из-за халатности получает травму, находясь дома одна, застряла в дыре в межкомнатной двери», — объяснил он.
В итоге животное экстренно доставили в ветеринарную клинику. Там ему назначили лечение, но через три дня хозяйка снова отвезла питомца домой, не дождавшись восстановления.
В итоге мужчина вызвался помочь соседке. Гулял с питомцем, делал массаж и ухаживал. Также он оборудовал отдельную комнату в квартире хозяйки, специально для содержания собаки: вынес оттуда лишние вещи, обустроил лежанку, убрал ручку с двери и установил на нее щеколду.
Заточение в клетке
Спустя два месяца собака практически полностью восстановилась.
«Но соседка с сыном привезли домой клетку и начали запирать собаку в ней на весь день (примерно 12 часов), пока они на работе», — объяснил он.
Собеседник 360.ru пытался договориться с соседкой, предлагал выкупить собаку, чтобы найти ей новых владельцев, но в ответ получил только агрессию. Женщина считает, что в травме виновата сама собака: ведь это она застряла в двери, поэтому называет содержание в клетке нормой.
«По 12 часов собака находится в клетке и пытается вырваться из нее», — пожаловался мужчина.
По его словам, с человеческой точки зрения и с точки зрения закона это недопустимо. У собаки уже появились травмы от прутьев клетки. Хозяйка полностью игнорирует это.
В итоге мужчина планирует обратиться в полицию. Также он не понимает, почему соседка отказывается продавать ему животное. Ей и ее взрослому сыну некогда им заниматься, они редко гуляют с питомцем, большую часть времени собака сидит взаперти. На момент выхода публикации оперативного комментария от владелицы собаки получить не удалось.