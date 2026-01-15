Москвичи замерзнут. Прогноз погоды на 17–18 января

К выходным в Москву придет похолодание. Температура воздуха ночью опустится до -23 градусов, сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

Днем 15 и 16 января ожидается -8…-6 градусов, в ночь на пятницу похолодает до -9…-7 градусов. Резкое снижение температуры начнется в ночь на 17 января, когда столбик термометра покажет -17…-15 градусов, на 18 января опустится до -23…-18 градусов. В светлое время суток в субботу специалисты спрогнозировали -13…-11 градусов, в воскресенье похолодает до -13…-8 градусов.

По ночам преимущественно без осадков. Днем 15 января облачно с небольшим снегом, в остальные дни вплоть до воскресенья — с прояснениями, без снегопадов.

О похолодании на Крещение предупредил также руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Местами в Московской области ночью подморозит до -25…-26 градусов.