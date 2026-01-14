В Москве и Подмосковье на Крещение ударят сильные морозы

В столичном регионе на Крещение ударят сильные морозы до -25… -26 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что 17 и 18 января прогнозируется около -20 градусов ночью, а в дневные часы — около -15…-17 градусов.

«Ясная погода, лунные ночи и солнце днем, но все равно очень сильный мороз. И местами ночью по области до -25… -26 градусов», добавил синоптик.

Шувалов пояснил, что осадки не ожидаются из-за высокого давления, которое к выходным вырастет приблизительно на 20 миллиметров ртутного столба выше положенного по климату.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что в столицу придут настоящие крещенские морозы. Он также уточнил, что на следующей неделе — 20 и 21 января — столбик термометра может опуститься и до -30 градусов.