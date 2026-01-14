Москвичам пообещали погоду без аномальных снегопадов

Синоптик Позднякова: в Москве до 19 января существенных осадков не ожидается

До 19 декабря в Москве не ожидается существенных осадков, возможен только небольшой снег, не влияющий на рост снежного покрова. Об этом 360.ru сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, сейчас погодный фронт проходит по периферии антициклона, за прошлую ночь Москве за ночь выпало всего два миллиметра осадков.

«Может быть, такое же количество выпадет и сегодня. Атмосферный фронт уже потерял силу и интенсивность. В среду снег будет от небольшого до умеренного, который не изменит высоту снежного покрова. Атмосферное давление начнет расти», — сказала она.

Синоптик добавила, что осадки вероятны лишь за счет вымораживания воздуха в верхних слоях атмосферы. Поэтому можно увидеть снег в форме так называемых «ледяных игл».

«Предпрасположенности для образования облаков нет. Сугробы начнут уменьшаться под собственной тяжестью, потому что снег уплотняется», — заключила Позднякова.

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов отмечал, что в Московском регионе 17 и 18 января ударят морозы до -26 градусов.