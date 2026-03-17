Москвичи выбрали имена для детенышей амурского тигра в столичном зоопарке

Москвичи определились с именами для детенышей амурского тигра, родившихся в столичном зоопарке. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства столицы.

«Жители столицы выбрали имена для двух амурских тигрят, которые родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка», — заявили на портале.

Кличку для самца подбирали участники проекта «Активный гражданин», а для его сестры — пользователи платформы «Активный гражданин — детям». Всего в голосовании участвовало свыше 203 тысяч человек.

По результатам голосования тигренка назвали Уссури — в честь реки в Приморском крае, около берегов которой обитают эти хищники. Это имя получило 34% голосов. Среди других предложенных вариантов были Анюй, Лотос и Сихотэ, а также Ганеша — отсылка к индуистскому божеству.

Тигрице юные участники платформы «Активный гражданин — детям» дали имя Таежка, отдав за него 32% голосов. Среди других вариантов были Метиоха из древнегреческих мифов, а также Алинь, Зея и Ханка, которые связаны с географией региона.

Ранее в деревне Походкино в Дмитровском округе на ферме «Российские альпаки» у пары швейцарских горных овец Молли и Элвина родился ягненок. Имя животному придумали гости зоопарка через онлайн голосование. Они соединили клички родителей и остановились на варианте Мэлвин.