В деревне Походкино появился на свет ягненок Мэлвин

В Дмитровском округе, в деревне Походкино, на ферме «Российские альпаки» произошло радостное событие — у овец швейцарской горной породы Молли и Элвина родился ягненок. Имя для малыша выбрали посетители зоопарка через онлайн-голосование. Фанаты предложили соединить имена родителей, и так получилось имя Мэлвин.

Сейчас Мэлвин растет и развивается. Из-за того что у его матери пропало молоко, возможно, из-за сильных морозов, фермеры откармливают его домашним молоком, которое берут у друзей. Малыш уже активно бегает и очень общительный. За родителей он признает старшего Смирнова Александра и его сына Илью, которые кормят его каждые три часа.

Зоопарк «Российские альпаки» в деревне Походкино действует более десяти лет. Супруги и трое их сыновей разводят здесь не только валлийских овечек и альпак, но и лам, коз, верблюдов, шотландских коров и заграничных кроликов. Каждый год ферма пополняется новыми и необычными для наших краев животными. В планах у Смирновых приобрести еще пару швейцарских овечек, чтобы получить чистое и здоровое потомство.

Каждое животное на ферме можно потрогать и покормить, а также послушать рассказ Смирновых о привычках и характере обитателей этой уникальной подмосковной фермы.