Москвичей ждут опасные тропические ночи, как в Сочи

На этой неделе москвичей ждет теплая ночь, как в Сочи в июле. Температура поднимется до 20 градусов и не опустится ниже 15, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик предупредил, что из-за блокирующего гребня высокого давления холодный воздух не проникнет в центр европейской России. До пятницы температура будет держаться на уровне +25…+30 градусов.

«Минимальная температура перед восходом солнца в спальных районах Москвы будет около 15 градусов, а до этого — очень приличная, около 20 градусов», — сказал Вильфанд.

В центре столицы температура будет на два-три градуса выше. Синоптик отметил, что подобные температуры типичны для июля, но не для Москвы, а для Сочи.

«Такие тропические ночи ждут нас на этой неделе», — подчеркнул он.

Вильфанд добавил, что в условиях такой высокой температуры ночью, когда в помещении отсутствует кондиционер, человеческий организм не может полностью восстановиться после дневной жары.

По словам Вильфанда, медики считают такие погодные условия опасными, особенно в городах. Застройка мегаполисов, асфальт и многоэтажные дома накапливают и отдают тепло, делая пребывание на солнце особенно дискомфортным.

Ранее климатолог Николай Терешонок предупредил, что летом на Москву обрушатся грозы и ураганы. Кроме того, в ближайшие десять лет в столице летом могут быть сильные волны жары до +40 градусов.