Грозы и ураганы? Москвичам посоветовали готовиться к непростому лету

Климатолог Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что летом на Москву обрушатся грозы и ураганы. Это связано с изменением климата. Таким прогнозом он поделился с агентством «Москва» .

По словам климатолога, опасные явления особенно будут наблюдаться в июле. До этого Терешонок предупреждал, что в ближайшие десять лет в столице летом могут быть сильные волны жары до +40 градусов.

Ранее одно из зданий на Ленинградском проспекте в Москве затопило из-за ливня. На место прибыла аварийная бригада и сообщила, что канализационные колодцы переполнены, требуется вызвать специалистов для проведения откачки.