Москву накроет адская жара. Вильфанд назвал опасные даты

Антициклон принесет в Москву жару до +30 градусов на этой неделе

Жителям российской столицы следует приготовиться к экстремально жарким дням. Столбики термометров на этой рабочей неделе будут подниматься до +30 градусов, рассказал в беседе с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аналогичной ситуации с погодой синоптики ожидают и в других регионах европейской части России. Холодный воздух сюда не пропустит сдерживающий антициклон.

Он блокирует поступление прохлады с запада, что и приводит к жаркой погоде. Положение усугубляет и недостаток осадков — ближайший дождь вероятен лишь в субботу, 30 мая.

Вильфанд отметил, что медики считают подобные погодные условия опасными, особенно в городской среде. Застройка мегаполиса, асфальт и многоэтажные дома аккумулируют и отдают тепло, из-за чего нахождение на солнце особенно неприятно.

Врачи рекомендовали жителям столицы избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в дневные часы, чтобы не подвергаться риску для здоровья.

Ранее в Гидрометцентре ответили и на пугающие россиян прогнозы о самом жарком лете.