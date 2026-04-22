Минувшая ночь стала самой холодной в Москве и области с начала апреля

Ночь на 22 апреля в Москве и области оказалась самой холодной с начала месяца, в некоторых районах температура опустилась до -5 градусов. Об этом написала в MAX ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом после восхода солнца температура стала быстро расти, и сейчас в Москве +10.

«Температурный режим в этот час сравнился с Крымом», — добавила Позднякова.

Однако после полудня, когда небо затянет облаками, воздух будет прогреваться медленнее.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что 23 апреля в Москву и Подмосковье вернется зимняя погода с дождем, мокрым снегом и временным снежным покровом высотой до двух-четырех сантиметров. Весеннее потепление снова начнется только к воскресенью.