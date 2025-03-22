Москвичей пригласили поучаствовать в городских субботниках 12 и 26 апреля

Городские субботники в Москве состоятся 12 и 26 апреля, в них смогут участвовать все желающие. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В городе планируют привести в порядок общественные пространства, дома, дворы, мосты и памятники. Также специалисты подготовят к фонтаны к открытию сезона.

«Весь этот и следующий месяц будем делать генеральную уборку Москвы», — отметил градоначальник.

Он пригласил москвичей помочь в уборке города и рассказал, что информацию о местах проведения и пунктах выдачи инвентаря разместят на сайтах префектур и районных управ.

Ранее первые весенние субботники прошли в Лобне и Чехове. Уборкой территорий занимались сотрудники администрации, общественники, депутаты и ребята из молодежных организаций. В Лобне расчистили территории сквера 40 лет Октября, у стадиона «Москвич», рядом с памятником «Зенитное орудие», в Киовском парке, на Луговой и в сквере на Текстильной.

В Чехове основной площадкой субботника стала Вокзальная площадь. Жители убрали места, где ежедневно проходят тысячи людей.