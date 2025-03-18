Первые субботники прошли в Чехове

Помочь природе и привести муниципалитет в порядок вышли неравнодушные жители, представители администрации и активисты Чехова. Локациями выбрали те места, где ежедневно проходят тысячи людей.
Основной площадкой мероприятия стала Вокзальная площадь. Директор гимназии № 7 и депутат Елена Рубцова рассказала, что в таких акциях участвует постоянно.
«Решили выйти на субботник, потому что в этом году погода позволяет нам это сделать. Когда уже обнажается земля, видно, что осталось после зимы, и нужно это убрать. Мы уже были на такой акции в Венюково. Благодаря неравнодушным людям мы делаем планету чище», — отметила Елена Рубцова.
Подобные мероприятия проходят в округе каждый год — главная их задача помочь экологии и не допустить загрязнения окружающей среды. Жителей Чехова приглашают также принять участие в субботниках, чтобы сделать округ чище и красивее. Сотрудники администрации подчеркивают важность совместной работы для формирования комфортной городской среды.
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