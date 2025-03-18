Первые субботники прошли в Чехове

«Решили выйти на субботник, потому что в этом году погода позволяет нам это сделать. Когда уже обнажается земля, видно, что осталось после зимы, и нужно это убрать. Мы уже были на такой акции в Венюково. Благодаря неравнодушным людям мы делаем планету чище», — отметила Елена Рубцова.