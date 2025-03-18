Первый весенний субботник прошел в Лобне

На уборку городских улиц, парков и скверов вышли сотрудники администрации под руководством главы округа Анны Кротовой, общественники, депутаты и все, кто любит чистоту и уверен, что совместный труд для общей пользы как нельзя лучше способствует хорошему взаимопониманию и настроению. Субботники прошли во всех микрорайонах города.

Центральной площадкой стал сквер 40 лет Октября. Работа кипела и в других районах города — у стадиона «Москвич», рядом с памятником «Зенитное орудие», в Киовском парке, на Луговой и в сквере на Текстильной. Управляющие компании организовали уборку во дворах жилых домов, где после первого субботника тоже стало заметно чище.

«Мы вошли в весну с девизом „Уютный город, уютный двор, уютный сквер“. Чтобы каждый житель, выходя из своего дома на прогулку, в магазин, встречал какую-то красивую клумбочку, куст, дерево, и у него поднималось настроение. Ведь в наше время нужно совсем немного, чтобы человек начал улыбаться, у него все наладилось, и он понял, что даже какие-то маленькие растения весной могут дарить внутреннее тепло», — отметил директор МКУ «Управление по работе с территориями» Иван Гущян.

Одними из самых активных участников первой весенней уборки по традиции стали ребята из молодежных организаций. В Лобне они не пропускают ни одного субботника.