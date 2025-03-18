Первый весенний субботник прошел в Лобне
На уборку городских улиц, парков и скверов вышли сотрудники администрации под руководством главы округа Анны Кротовой, общественники, депутаты и все, кто любит чистоту и уверен, что совместный труд для общей пользы как нельзя лучше способствует хорошему взаимопониманию и настроению. Субботники прошли во всех микрорайонах города.
Центральной площадкой стал сквер 40 лет Октября. Работа кипела и в других районах города — у стадиона «Москвич», рядом с памятником «Зенитное орудие», в Киовском парке, на Луговой и в сквере на Текстильной. Управляющие компании организовали уборку во дворах жилых домов, где после первого субботника тоже стало заметно чище.
«Мы вошли в весну с девизом „Уютный город, уютный двор, уютный сквер“. Чтобы каждый житель, выходя из своего дома на прогулку, в магазин, встречал какую-то красивую клумбочку, куст, дерево, и у него поднималось настроение. Ведь в наше время нужно совсем немного, чтобы человек начал улыбаться, у него все наладилось, и он понял, что даже какие-то маленькие растения весной могут дарить внутреннее тепло», — отметил директор МКУ «Управление по работе с территориями» Иван Гущян.
Одними из самых активных участников первой весенней уборки по традиции стали ребята из молодежных организаций. В Лобне они не пропускают ни одного субботника.
«В первую очередь — это дисциплина, это уважение к городу и показатель того, как все-таки важно заботиться об окружающей среде», — считает волонтер Александр Коржуев.
Одной из первых пришла на мероприятие 94-летняя Анна Доценко. В Лобне она прожила много лет, всегда активно участвовала в общественной жизни, и субботник для нее — еще одна возможность признаться в любви к городу, с которым так много связано.
Субботники — важная часть большой работы по наведению чистоты и порядка в городе. На дорогах и газонах убирают мусор, приводят в порядок детские и спортивные площадки, моют остановочные павильоны и ограждения, спиливают сухие деревья. А еще у администрации большие планы по озеленению: в городе будет высажено 230 тысяч растений — деревьев, кустарников, цветов. Работа предстоит большая, но как показал первый мартовский субботник, коммунальщики всегда могут рассчитывать на помощь горожан, которым хочется видеть свой город чистым и красивым.