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    Москвичей предупредили об ограничениях движения на ряде улиц во вторник

    Фото: РИА «Новости»

    Во вторник, 27 октября, некоторые улицы Москвы временно закрыли для движения автомобилей. В Департаменте транспорта столицы посоветовали горожанам добираться в центр на метро.

    «В ЦАО будет временно перекрыто движение на улице 1905 года, улицах Рочдельской и Мантулинской, а также Краснопресненской набережной», — заявили в ведомстве.

    Кроме того, 28 и 29 октября движение транспорта закроют на некоторых улицах и набережных в центральной части города. В дни ограничений лучше отложить поездки на автомобиле.

    Ранее на сайте Минцифры России сообщили о перебоях с работой мобильного интернета в Москве во время проведения саммита ФСЭГ. Ограничения будут действовать в пределах Третьего транспортного кольца 27–29 октября. Меры ввели ради обеспечения безопасности во время мероприятия. При этом социально значимые сервисы и сайты из «белого списка», голосовая связь и домашний интернет будут работать в обычном режиме.

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