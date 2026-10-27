Москвичей предупредили об ограничениях движения на ряде улиц во вторник

Во вторник, 27 октября, некоторые улицы Москвы временно закрыли для движения автомобилей. В Департаменте транспорта столицы посоветовали горожанам добираться в центр на метро.

«В ЦАО будет временно перекрыто движение на улице 1905 года, улицах Рочдельской и Мантулинской, а также Краснопресненской набережной», — заявили в ведомстве.

Кроме того, 28 и 29 октября движение транспорта закроют на некоторых улицах и набережных в центральной части города. В дни ограничений лучше отложить поездки на автомобиле.

Ранее на сайте Минцифры России сообщили о перебоях с работой мобильного интернета в Москве во время проведения саммита ФСЭГ. Ограничения будут действовать в пределах Третьего транспортного кольца 27–29 октября. Меры ввели ради обеспечения безопасности во время мероприятия. При этом социально значимые сервисы и сайты из «белого списка», голосовая связь и домашний интернет будут работать в обычном режиме.