Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки из-за грозового фронта

Во время грозы в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Подробности в телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате прохождения холодного грозового атмосферного фронта на главной московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, или 26% месячной нормы. <…> Местами прошел град. Частота молниевых разрядов зашкаливала!» — поделился метеоролог.

Больше всего осадков в Московской области выпало в Новом Иерусалиме — 13 миллиметров. В Долгопрудном и Пушкино — девять миллиметров. Порывы ветров во Внукове достигал 20 метров в секунду, в Шереметьеве — 18 метров в секунду, в Домодедове — 16 метров в секунду.

Накануне столичный регион накрыл не только ливень, но и град. В некоторых районах градины достигали размера монеты.

В выходные Москве и области предрекли похолодание. Столбик термометра опустится до +20…+23 градусов, а на следующей неделе температура может рухнуть сразу на 20 градусов. Погода станет более походить на осеннюю, предупредил ранее Тишковец.