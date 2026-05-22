Жители Подмосковья сняли на видео мощную грозу и выпавший град

Обещанная синоптиками гроза с ливнем и градом добралась до московского региона. В некоторых районах Подмосковья ж ители стали делиться в соцсетях фотографиями с крупными градинами, выпавшими после дождя.

Непогода добралась до Зеленограда, где небо разрывали яркие молнии. В Пушкино гремел гром, с неба падали крупные градины, покрывая землю. Телеграм-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» опубликовал кадры, на которых видно, что некоторые градины были размером с небольшую монету.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в сторону московского региона движутся ливни, грозы, шквалистый ветер и град. Пятница, 22 мая, останется последним жарким днем, а в выходные температура воздуха снизится до +20…+23 градусов.