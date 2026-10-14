Москвичей предупредили о пасмурной и дождливой погоде

Синоптик Леус: 15 октября в Москве температура составит до +11 градусов

В Москве сохранится пасмурная, холодная и дождливая погода. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

Он объяснил, что город остается в полосе атмосферного фронта, связанного с южным циклоном.

«Вытянувшись в меридиональном направлении, он сохранит в регионе пасмурную и холодной погоду и заметно прибавит дождей», — отметил специалист.

Леус добавил, что 14 октября может оказаться первым днем осени, когда максимальная температура станет однозначной. По его словам, воздух прогреется в столице до +8…+10 градусов, а в области — до +6…+11.

Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Леус также заявил, что 15 октября москвичей ждут дожди. Ночью столбики термометров покажут +6…+8 градусов, а днем — +9…+11.

Ранее 30-градусные морозы ударили на Чукотке и в Якутии. В Магаданской области температура опустилась до -27 градусов.