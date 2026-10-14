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    Москвичей предупредили о пасмурной и дождливой погоде

    Синоптик Леус: 15 октября в Москве температура составит до +11 градусов

    Фото: Медиасток.рф

    В Москве сохранится пасмурная, холодная и дождливая погода. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

    Он объяснил, что город остается в полосе атмосферного фронта, связанного с южным циклоном.

    «Вытянувшись в меридиональном направлении, он сохранит в регионе пасмурную и холодной погоду и заметно прибавит дождей», — отметил специалист.

    Леус добавил, что 14 октября может оказаться первым днем осени, когда максимальная температура станет однозначной. По его словам, воздух прогреется в столице до +8…+10 градусов, а в области — до +6…+11.

    Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

    Леус также заявил, что 15 октября москвичей ждут дожди. Ночью столбики термометров покажут +6…+8 градусов, а днем — +9…+11.

    Ранее 30-градусные морозы ударили на Чукотке и в Якутии. В Магаданской области температура опустилась до -27 градусов.

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