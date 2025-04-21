Синоптик Ильин предсказал потепление к 1 мая в Москве

Сотрудник прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Ридусу» , сколько продлится похолодание в конце недели в столичном регионе.

По словам синоптика, выходные 26–27 апреля будут холодными: днем в Москве и Подмосковье ожидается +2…+7 градусов, а в северных районах возможен мокрый снег. Но к майским праздникам погода улучшится.

«Такое безобразие долго продолжаться не будет. В понедельник начнется рост температуры, она будет свыше +10 градусов в понедельник и вторник, а к 30 апреля достигнет отметки +15 градусов», — сообщил метеоролог.

Он также добавил, что весенние температуры колеблются, поэтому трудно точно предсказать погоду на праздники. Однако есть вероятность, что 1 мая будет тепло, отметил специалист.

Ранее Роман Вильфанд из Гидрометцентра прогнозировал понижение температур в Москве 24 апреля.