Москва утонет в ливнях и мокром снеге в ближайшие дни
После серии температурных рекордов москвичей ожидает похолодание. Погода начнет портиться со вторника — в небе появятся кучево-дождевые облака, пройдут ливни с грозой. Об этом заявил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с 360.ru.
С 21 по 23 апреля в столичном регионе останется аномально теплая температура до +25 градусов. Однако без дождей не обойдется.
«Со вторника погода начнет постепенно портиться. В небе появится отдельная кучево-дождевая облачность, <…> местами прошумят кратковременные ливни с интенсивностью до пяти литров дождевой воды на метр площади. Местами прогремит гроза, станет душно, тем не менее по летнему теплу 20-25 выше нуля», — уточнил собеседник 360.ru.
В среду температура тоже останется на рекордных значениях. С четверга начнется похолодание, пройдут ливни и грозы, продолжил эксперт. Утром ожидается плюс 8-13 градусов, днем — 15-20. В пятницу ситуация усугубится, температура упадет до +5…+10 градусов ночью и до +11…+16 днем.
«В субботу <…> северные ветры будут поставлять студеные массы воздуха, в течение суток температура не превысит плюс 5, плюс 10 градусов, вечером вообще похолодает до 0...+5 градусов», — сказал он.
Эксперт предупредил, что еще 26 апреля пройдут дожди интенсивностью до 32 миллиметров — это 32 литра воды на квадратный метр. В конце дня может пойти мокрый снег. В воскресенье погода не улучшится.
«Будет холодно. Ночью в Москве — это [0...+5 градусов тепла], местами не исключены заморозки до минус одного <…>. После обеда всего лишь +3…+8 градусов, то есть погода отправит жителей русской равнины из середины лета в конец марта», — сказал он.
Также Тишковец рассказал о прогнозах на май. Первая декада месяца будет прохладной, но ко Дню Победы температура выровняется. Потепление начнется уже во второй и третьей декаде мая.