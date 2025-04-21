Москва утонет в ливнях и мокром снеге в ближайшие дни

После серии температурных рекордов москвичей ожидает похолодание. Погода начнет портиться со вторника — в небе появятся кучево-дождевые облака, пройдут ливни с грозой. Об этом заявил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с 360.ru.

С 21 по 23 апреля в столичном регионе останется аномально теплая температура до +25 градусов. Однако без дождей не обойдется.

«Со вторника погода начнет постепенно портиться. В небе появится отдельная кучево-дождевая облачность, <…> местами прошумят кратковременные ливни с интенсивностью до пяти литров дождевой воды на метр площади. Местами прогремит гроза, станет душно, тем не менее по летнему теплу 20-25 выше нуля», — уточнил собеседник 360.ru.

В среду температура тоже останется на рекордных значениях. С четверга начнется похолодание, пройдут ливни и грозы, продолжил эксперт. Утром ожидается плюс 8-13 градусов, днем — 15-20. В пятницу ситуация усугубится, температура упадет до +5…+10 градусов ночью и до +11…+16 днем.