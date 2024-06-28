Москвичей предупредили о надвигающейся жаре

Синоптик Леус: в пятницу в Москве ожидается жаркая погода

Фото: РИА «Новости»

Москву накроет жаркая и слегка облачная погода. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в пятницу, 28 июня, в столице продолжит формировать обширный антициклон.

«В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве +25...+30», — сказал синоптик.

Несмотря на жаркую погоду, в столице, заметил Леус, будет дуть северный и северо-западный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости до семи метров в секунду.

Атмосферное давление за день не сильно поменяется. Показания барометров окажутся чуть выше нормы и составят 750 миллиметров ртутного столба.

По данным МЧС России, в выходные в Москве столбик термометра поднимется до +32 градусов. В связи с этим спасатели выпустили предупреждение об опасном погодном явлении.

В жару стоит быть особенно осторожными с едой. Инфекционист Михаил Лебедев предупредил, что в такую погоду готовые блюда опасны уже через пару часов после приготовления.

«Плодитесь и размножайтесь». Кто такие чайлдфри и нужно ли запретить их идеологию

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте