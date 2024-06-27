Спасатели выпустили предупреждение из-за надвигающейся на Москву жары
МЧС: 28, 29 и 30 июня в Москву придет жара до +32 градусов
В столице выпустили штормовое предупреждение об опасном погодном явлении. В ближайшие три дня воздух прогреется до +32 градусов, сообщила пресс-служба МЧС Москвы.
Днем 28, 29 и 30 июня в городе, по оценкам Росгидромета, ожидается сильная жара +30…+32 градуса. Москвичам посоветовали надеть светлую одежду и головные уборы, пить больше воды, исключить обращение с открытым огнем, избегать перегрева.
Жаркая погода установится в субботу, когда северный ветер сменится западным и юго-западным, и сохранится вплоть до середины следующей недели, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его прогнозу, столбик термометра поднимется до +30 градусов, возможны кратковременные дожди.