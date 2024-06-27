Инфекционист Лебедев предупредил, что в жару готовые блюда становятся опасны уже через пару часов после приготовления

В жаркую погоду случаев отравлений становится гораздо больше, поэтому нужно быть особенно осторожными с готовой едой. Об этом KP.RU рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он объяснил, что срок жизни готовых блюд летом сокращается до двух или трех часов. Есть их по истечении этого времени опасно.

«Это относится и к продуктам с длительным сроком хранения. Летнее тепло и влажность — самые благоприятные условия для быстрого размножения опасных микроорганизмов», — отметил врач.

Он добавил, что нередко продукты уже испорчены, но при этом выглядят свежими и качественными. Поэтому лучше лишний раз не рисковать здоровьем и внимательнее следить за хранением еды.