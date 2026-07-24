Синоптик Позднякова сообщила, что последние дни июля в Москве и Подмосковье будут соответствовать климатической норме

Ведущий специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила «Ридусу» , что последние дни июля в Москве и Московской области будут соответствовать климатической норме.

По прогнозу, 24 июля в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 21–23 градуса, а ночью — 13–18 градусов.

В выходные, 25–26 июля, погода будет более благоприятной. Атмосферное давление немного подрастет, и вероятность осадков будет низкой. Ночная температура опустится до 13–15 градусов в Москве и 12–17 градусов по области. Днем в субботу температура достигнет 21–23 градусов в Москве и 20–25 градусов по области. В воскресенье ожидается на пару градусов теплее.

Начало следующей недели определит южный циклон, из-за которого в Московском регионе возможны дожди и грозы. При этом температура останется теплой: днем — 22–25 градусов, ночью — 12–15 градусов.

С четверга, 30 июля, прогнозируется короткая волна сухой погоды с температурой до 27–28 градусов в Москве.