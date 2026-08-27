Москвичам рассказали о погоде 27 августа

Гидрометцентр: в Москве 27 августа ожидается температура до +21 градуса

Новый день в Москве и Подмосковье пройдет без дождей. Воздух 27 августа прогреется до +21 градуса, сообщил Гидрометцентр .

Днем в Москве ожидается переменная облачность без осадков и северный ветер скоростью три-восемь метров в секунду. Температура воздуха составит +19…+21 градус.

Ночью без дождей, но местами столицу накроет туман. Столбик термометра опустится до +8…+10 градусов.

В Московской области тоже сухо. В светлое время суток ожидается +16…+21 градуса, ночью может похолодать до +6 градусов.

Гидрометцентр выпустил также прогноз на последний день лета. Ожидается небольшой дождь, но теплый воздух.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила о погоде до конца недели. На выходных температура воздуха немного опустится.