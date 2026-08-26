Последний день лета в Москве будет теплым, но дождливым

Гидрометцентр: 31 августа в Москве до +25 градусов и небольшой дождь

Последний день календарного лета в Московском регионе будет теплым, но с небольшим дождем. Об этом сообщили в Гидрометцентре .

В понедельник, 31 августа, при переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+15 градусов тепла.

В субботу, 29 августа, осадков не ожидается. Ночью в столице будет +5…+7 градусов, по области — от +2 до +7. Днем температура поднимется до +19…+21 градуса в Москве и до +16…+21 в Подмосковье.

В воскресенье, 30 августа, синоптики обещают облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Ночью — +7…+12 градусов, днем — +17…+22.

Погода в Московском регионе на последней неделе августа приблизится к осенней. Первые дни будут теплыми, а к выходным заметно похолодает.