Синоптик раскрыл, каким будет финал лета в Москве

Синоптик Позднякова: лето в Москве закончится потеплением до +22 градусов

Последние летние дни в Москве закончатся комфортной погодой — без осадков и с температурой до +22 градусов. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«При переменной облачности осадки у нас не ожидаются. В пятницу минимальная температура воздуха в Москве +10… +12 градусов, максимальная +18…+20 градусов», — уточнила синоптик.

На выходных ожидается минимальная температура от +8 до +13 градусов. Максимальная может составить от +15 до +20 градусов.

Позднякова отметила, что для москвичей и гостей столицы лето закончится комфортной погодой. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов, а ночью — от +9 до +14 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали, что погода в конце августа напомнит москвичам и гостям Московского региона начало сентября из-за ощутимого похолодания по ночам.