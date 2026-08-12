Четверг в Москве станет самым холодным днем лета 2026 года

Четверг, 13 августа, обещает стать самым холодным днем лета нынешнего года в столице. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в течение среды погода в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и тыловой частью североатлантического циклона.

В Москве и по области ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха составит +16…+19.

«В четверг <…> после полудня ожидается самый холодный день текущего лета — на термометрах всего +13…+16, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям сентября», — рассказал Тишковец.

В пятницу днем потеплеет до +16…+19. К воскресенью погода вернется к летним показателям: +22…+25 градусов.

Ранее стало известно, что интенсивность дождя в Московском регионе превысила норму в 40 раз.