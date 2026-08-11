Интенсивность дождя в Московском регионе превысила норму в 40 раз

Сильный ливень прошел в Москве и Подмосковье. Интенсивность осадков превысила норму в 40 раз. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в телеграм-канале .

«За три часа в столичном регионе местами (Волоколамск, Подмосковная) выпало до 12 миллиметров осадков или 15% месячной нормы. Это в 40 раз интенсивнее, чем положено по климатической норме», — заявил он.

Сильный дождь обрушился на улицы Наро-Фоминска, где выпало 10 миллиметров осадков. Тишковец сообщил, что в Красногорске и Можайске выпало восемь миллиметров, в Ново-Иерусалиме и Толстопальцеве — семь миллиметров.

В Москве на ВДНХ всего за час, по информации синоптика, выпал один миллиметр осадков. В Строгине выпали три миллиметра, в Тушине — семь.

Ранее синоптики спрогнозировали резкое похолодание на юге России. Атмосферные фронты принесут понижение температуры 12–13 августа.