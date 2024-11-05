Москвичам рассказали, когда потепление достигнет пика

«Сегодня еще достаточно прохладно, температура днем 0…-2 градуса, а в среду уже к вечеру постепенное повышение температуры до положительных значений. И скорее всего, начнется мокрый снег во второй половине дня, а потом перейдет в дождь», — сообщил он.

Шувалов добавил, что 7 ноября воздух прогреется до +5 градусов днем, а 9 и 10 ноября — до +7…+9 градусов. Потепление придет на фоне редкого, по словам синоптика, сочетания высокого атмосферного давления и моросящих дождей. Он сообщил, что обычно при повышении давления тучи рассеивались и выходило солнце, но на этот раз выпадут осадки и подует западный ветер порывами до 10-11 метров в секунду.

Синоптик, метеоролог Александр Ильин предупредил, что потепление в Москве продлится не меньше недели. Он допустил, что на открытой местности растает снег.