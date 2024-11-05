Зима отменяется? Москвичей предупредили о потеплении

Синоптик Ильин: на этой неделе воздух в Москве прогреется до +10 градусов

В Москву на короткой рабочей неделе придет теплая погода. Об этом 360.ru рассказал синоптик, метеоролог Александр Ильин.

«Ожидаются достаточно теплые деньки. <…> Со вторника на среду от -4 до -6 ночью, может подморозить. А уже в ночь на четверг от 0 до 5», — сказал он.

По его словам, со среды в дневные часы столбик термометра в Москве поднимется до четырех градусов тепла. Ночью также не будет минусовых температур. Ближе к выходным ожидается до +9, а местами и до +10 градусов. В ночные часы, по его словам, ожидается +2…+7 градусов.

«С середины этой недели ждем повышения температуры. Период тепла достаточно продолжительный, не менее недели будет. Да и температуры достаточно высокие, поэтому вполне возможно, что на открытой местности снег подтает», — подчеркнул синоптик.

По его словам, в городе, вероятнее всего, снег растает. В лесных и парковых массивах снежные массы могут остаться.