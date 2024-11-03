Вильфанд заявил, что к 5 ноября минимум 85% России будет под снегом

Покрытая снегом территория России с 5 ноября увеличится до 85%. Однако этот снежный покров будет временным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С 5 числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа — все будет в снегу, 85% как минимум», — рассказал метеоролог.

Вильфанд отметил, что это временное явление, процентное соотношение снежного покрова будет варьироваться, что вполне обычно для периода предзимья.

Накануне в Москве и Центральной России выпало рекордное количество осадков. Больше всего осадков зафиксировали в Новгородской области на метеостанции Холм.