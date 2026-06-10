Москвичам раскрыли, когда в столицу придет долгожданная прохлада
Синоптик Позднякова: жара в Москве спадет к воскресенью
Жара в Москве пойдет на спад ближе к концу недели. Об этом РИА «Новости» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В субботу температура воздуха будет в пределах +26… +31 градусов, а в воскресенье, 14-го числа, жара спадет. Преобладающая температура будет на пять градусов ниже, чем в субботу», — рассказала Позднякова.
На следующей неделе погода в столице будет комфортной, жары не прогнозируется.
В ближайшие дни в Москве ожидаются грозы, предупредил синоптик Александр Шувалов. Непогода может быть локальной, местами по области. Грозы ожидаются кратковременные и во второй половине дня.
В Подмосковье в связи с жаркой погодой пассажирам общественного транспорта бесплатно раздают питьевую воду, уже раздали более 600 бутылок. Получить воду можно на автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах в наиболее загруженные часы.