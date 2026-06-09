Свыше 600 бутылок питьевой воды раздали пассажирам автобусов Подмосковья 9 июня

В Московской области в связи с жаркой погодой пассажирам общественного транспорта бесплатно раздают питьевую воду. Сотрудники «Мострансавто» уже предоставили жителям и гостям региона более 600 бутылок прохладной жидкости.

Получить воду можно на автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах в наиболее загруженные часы. Для удобства пассажиров пункты раздачи организовали таким образом, чтобы не создавать помех при посадке и высадке из общественного транспорта.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона отметили, что акция будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется высокая температура.

Инициатива направлена на повышение комфорта пассажиров и профилактику негативного воздействия жары во время поездок.